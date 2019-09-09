صحة الوفاق توقف التعاقد مع 4 عناصر طبية من أوكرانيا

صحة الوفاق توقف التعاقد مع 4 عناصر طبية من أوكرانيا العناصر منحت تأشيرة خروج نهائي

أخبار ليبيا24

طالبت إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق المستشفيات والعيادات التابعة للوزارة بعدم التعاقد مع 4 عناصر طبية وافدة من دولة أوكرانيا تم منحهم تأشيرة الخروج النهائي من الأراضي الليبية.

ووجه مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية فوزي صالح أونيس خطابًا، اطلعت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، إلى كل من المدراء العامون ورؤساء اللجان التسييرية بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومدراء الخدمات الصحية بالمناطق ومداء العيادات المجمعة والأجهزة والجهات التابعة للقطاع يطالبهم بعدم التعاقد مع أربعة اخصائيات من أوكرانيا، وذلك بناء على كتاب مدير عام مستشفى سوق الخميس بالخصوص.

ولم يشر الخطاب إلى أسباب إنهاء خدمات تلك العناصر ومنحنهن تأشيرة خروج نهائية.