الشهير “‎البيللو” …مقتل عنصر آخر تابع لقوات الوفاق في غارة جوية

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن المدعو وائل التركي الشهير “‎البيللو” والذي يقاتل في صفوف قوات حكومة الوفاق قتل اليوم الإثنين إثر غارة جوية.

واوضح المصدر أن التركي من مواليد 1985 ومن سكان مدينة ‎طرابلس والتابع لكتيبة “باب تاجوراء” قتل نتيجة لضربة جوية نفذت على موقع مسلح تابع لقوات الوفاق.

ولفت المصدر إلى أن طائرات سلاح الجو التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية نفذت سلسلة من الضربات الجوية على مواقع ونقاط مسلحة تابعة لقوات الوفاق في محاور جنوب طرابلس.

وأوضح المصدر أن حالة من الهلع والخوف والصراخ عبر الحسابات الإلكترونية التباعة والمؤيدة لحكومة الوفاق وأخرى تحاول طمئنة مناصريهم أن الأمور في صالح الوفاق.

وكان قتل فجر أمس الأحد 5 عناصر تابعين لقوات الوفاق عقب ضربة جوية دقيقة نفذت من قبل سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على موقع مسلح تابع لقوات الوفاق.