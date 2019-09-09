أكثر من 45 قتيل…غارة جوية تؤدي إلى مقتل 5 عناصر من كتيبة “باب تاجوراء”

أكثر من 45 قتيل…غارة جوية تؤدي إلى مقتل 5 عناصر من كتيبة “باب تاجوراء”

أخبار ليبيا24

قتل 5 عناصر تابعين لقوات الوفاق عقب ضربة جوية دقيقة نفذت من قبل سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على موقع مسلح تابع لقوات الوفاق.

وأوضح مصدر مطلع أن القتلى تابيعن لـ”كتيبة باب تاجوراء” المتحالفة مع قوات حكومة الوفاق ضد القوات المسلحة.

وذكر المصدر أن العناصر الذين قتلوا جراء القصف قبل فجر الأحد من سكان طرابلس وهم معاوية وعبدالرحمن جبران و حسين وهاني الرقيبي وفريد.

وأفاد أن عدد قتلى قوات الوفاق تجاوز الـ “45” ومن بينهم عناصر متطرفة هاربة من مدن بنغازي ودرنة ناهيك عن أعداد الجرحى ومنهم حالته حرجة، مؤكدًا أنهم قتلوا خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محاور جنوب طرابلس السبت.

وأشار المصدر إلى أن عنصر آخر تابع لقوات الوفاق يدعى ناصر آدم بركي التباوي قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الخلة طرابلس.

ولفت المصدر إلى أن التباوي من مواليد 1989 ومن مدينة مرزق شارك في القتال ضد القوات المسلحة العربية الليبية متحالفًا مع قوات الوفاق.

ونشر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة لقتلى معارك السبت من قوات الوفاق أثناء ماولتهم التقدم في عدد من المحاور إلا أن القوات المسلحة تمكنت من صدهم وكلفتهم خسائر في الأرواح والعتاد.

والقتلى هم:

1 : محمد الزنداح ( زليتن ) .

2 : محمد عماد محمص ( تاجوراء ) .

3 : الفيتوري نصر الدباشي ( صبراتة )

4 : محمد الدباشي (صبراتة )

5 :محمد الكاسح (منطقة بوقرين ) .

6 :أبوبكر عمر أبورويص (مصراتة )

7 :حميد بعيو (مصراتة )

8 :أسامة مرعي عليوة (مصراتة )

9 : إبراهيم رفيدة( مصراتة )

10: عزو أهويسة ( الزاوية ) .

11 : جمعة ميلاد احريبش ( الخمس ) .

12: عصام سلطان العجيلي (تاجوراء )

13:مصطفى ابوسريويل(جنزور )

14:عبد العاطي الزناتي (طرابلس)

15: علي الكانوني (طرابلس)

16:محمد علي العرابي (القرابولي )

17: نور الدين الجابري (تاجوراء)

18 علي التاورغي الزيقرا (تاجوراء )

19 حمزة الرياني (طرابلس)

20: عبدو حريبو (جنزور)

21 : عبد السلام عياد (جنزور )

22: عبد الغني الشليب (جنزور)

23 : صلاح الرعوبي (طرابلس )

24 :نبيل محمد يوسف الككلي (طرابلس )

25 :عبد العاطي محمد القماطي (تاجوراء)

26: سالم الزياني (بنغازي)

27: أحمد ابوالقاسم حمرة (بني وليد)

28: إسلام صالح الحصادي (درنة)

‏29 – هاني الرقيبي ‎(طرابلس)

30 – احمد المرغني ‎(طرابلس)

31 – البيلو المصراتي (مصراتة)

32 – فريد الزاوي (الزاوية)

33 – هاني جبران ‎(طرابلس)

34 – نوري الجابري (تاجوراء)

35 – محمد عبجة (مصراتة)

36 – أسامة عويدان ‎(طرابلس)