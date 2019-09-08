وديا منتخبنا يهزم النيجر في المغرب

أخبار ليبيا 24 – خاص

تفوق منتخب ليبيا الأول لكرة القدم على نظيره منتخب النيجر بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء أمس السبت على أرضية ملعب “بورشيد” خلال معسكر المنتخب التدريبي في المملكة المغربية .

سجل اللاعب “مؤيد اللافي” هدف منتخبنا الأول عند الدقيقة 46 وضاعف اللاعب “محمد الترهوني” النتيجة عند الدقيقة 63 من زمن المباراة .

وهذه المباراة هي الودية الثانية لفرسان المتوسط بقيادة المدرب “جلال الدامجة “.

وخاضت ليبيا المباراة بتشكيل ضم كل من “مراد الوحيشى لحراسة المرمى، وأحمد المقصى، وناجى دراء، والمعتصم صبو، ومحمد الترهوني، ومهند عيسى، وربيع الشادى، ومؤيد اللافى، ومفتاح طقطق، وحمدو الهوني، وأنيس السلتو.

كما شارك في المباراة كل من سالم المسلاتي بدلا من أنيس سلتو، ومحمود عكاشة بدلا من حمدو الهوني، وصالح الطاهر بدلا من مؤيد اللافي، ومحمد التهامي بدلا من مفتاح طقطق، وسعد اجبارة بدلا من ناجي دراء، وحل عبدالرحيم التريكي محل محمد الترهوني .

يشار إلى أن هذه المباراة تأتي ضمن التحضيرات التي يخوضها المنتخب الليبي استعدادا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.