مقتل عضو بارز في شورى بنغازي الإرهابي في مواجهات ضد القوات المسلحة بطرابلس

مقتل عضو بارز في شورى بنغازي الإرهابي في مواجهات ضد القوات المسلحة بطرابلس

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن القيادي في تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي “سابقًا” والعضو البارز في مجلس شورى ‎بنغازي الإرهابي “سالم الزياني” قتل أثناء مشاركته مع قوات الوفاق في ‎طرابلس.

وأوضح المصدر أن الزياني قتل أثناء مشاركته في الاشتباكات التي وقعت يوم أمس السبت ضد القوات المسلحة في محور عين زارة .

وأضاف المصدر أن سالم الزياني من سكان منطقة القوراشة بمدينة بنغازي، كان منذ عام 2011 عضوًا مهمًا بكتيبة راف الله السحاتي التي كان يأمرها الإرهابي عبد الله بوزقية.

وأكد المصدر أن الزياني شغل عام 2012 و 2013 منصب معاون عبد الله بوزقية وكان من أبرز الشخصيات داخل الكتيبة، وشارك في محاولة اقتحام كتيبة شهداء الزاوية التابعة للقوات المسلحة عام 2014 .

ولفت المصدر إلى أن الإرهابي الزياني شارك في اقتحام معسكرات الصاعقة وأصيب خلالها مما تسببت في قطع يده، وغادر بنغازي إلى مصراتة ومنها إلى تركيا لتلقي العلاج.

وذكر المصدر إلى أن الزياني عاد مجددًا وشارك في معارك الهواري والقوارشة وتلقى إصابة ثانية في محور القوارشة أثناء مشاركته مع مجموعة سالم شتوان الملقب “هاها” وهو آمر سرية شهداء القوارشة التابعة لمجلس شورى بنغازي.

ولفت المصدر إلى أنه بعد إصابة الإرهابي الزياني غادر محاور القتال وانقطعت أخباره تمامًا منذ ذلك الحين .

مساء اليوم السبت 7 سبتمبر 2019 أعلن عن مقتله في محور عين زاره أثناء مشاركته مع قوات الوفاق ضد القوات المسلحة في طرابلس