مطار معيتيقة يعلن تمديد تعليق حركة الملاحة

أخبار ليبيا24

أعلن مطار معيتيقة اليوم الأحد استمرار تعليق حركة الملاحة الجوية بالمطار إلى حين إشعار آخر.

وقالت إدارة المطار في منشور على “فيسبوك” إن “الملاحة الجوية تعتبر معلقة إلى حين إشعار آخر أي دون تحديد موعد”.

وأوضحت الإدارة أن “هذا الإشعار صادر من رئيس مصلحة الطيران المدني ولن تعود الملاحة إلا بكتاب مشابه من الجهة المخولة لذلك وبعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة”.

وأغلق مطار معيتيقة منذ يوم السبت قبل الماضي جراء استهدافه بقذائف مدفعية، ما أدى لإصابة أربعة أشخاص بينهم حجاج عائدون من أداء فريضة الحج.

ولم يتضح بعد مصدر الهجوم الذي استهدف المطار، غير أن الجيش الوطني اتهم مليشيات مسلحة بالهجوم عليه.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تأكدت من إصابة أربعة صواريخ للأجزاء المدنية في المطار، مشيرة إلى سقوط ثلاثة منها في موقف السيارات، بينما أصاب الصاروخ الآخر مدرج الطائرات، ملحقًا أضرارًا في الطائرة التي كانت قد أوصلت عشرات الحجاج.