مسؤول : قرار تكليف المدير الحالي لمستشفى قمينس مخالف ومعيب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مدير إدارة الشؤون المالية بمستشفى قمينس القروي، صلاح أحمد عبدالعال العشيبي، أن قرار تكليف المدير الحالي للمستشفى محمد فرج المشيطي، من قبل وزارة الصحة قرار معيب لمخالفته لقانون العمل رقم 12 علاقات عامة والنظم واللوائح القانونية، لأن المعني يشغل وظيفة عميد كلية الصحة العامة .

وقال العشيبي إن الأمر يعتبر مخالفة صريحة وإهدار للمال العام لعدم تفرغ “المشيطي” لأحد الوظيفتين وهو حامل لصفتين سبق ذكرهما، مطالباً رئيس مجلس الإدارة بجامعة بنغازي، بإيقاف المعني لمخالفته للقوانين وفقاً لأحدى المهام المكلف بها، حفاظاً على التسلسل الإداري وشروط الوظيفة العامة بالدولة والتفرغ التام لأحداهما.

وأوضح مدير إدارة الشؤون المالية بمستشفى قمينس القروي إلى أن قرار وزير الصحة رقم 146 لسنة 2019 بشأن إعفاء وتكليف موظف.

وذكر أن من بين الأسباب التي دعت إلى إعفاء مدير السابق للمستشفى “حسين فرج زائد الكاديكي” المذكرة التوضيحية المقدمة من مكتب الشؤون القانونية بوزارة الصحة بشأن الشكوى المقدمة من ذوي المرحوم عبدالسلام علي الشهوبي .

العشيبي أكد في وقت سابق أن مستوى الخدمات في مستشفى قمينس القروي أصبح متدنيا، وأن الوضع بات كارثيا في المستشفى، بحسب وصفه.

قال إن المستشفى يعاني من نقص في الأطباء، بالإضافة إلى وجود مشاكل مع المراقبين الماليين وتعطيل توقيع مدير المستشفى على الحسابات من قبل وزارة الصحة رغم وجود مبالغ في حسابات الباب الثاني وباب التطوير.

وأشار العشيبي إلى أن هذا التعطيل أدى إلى عدم توفير المستلزمات الطبية ووقود المركبات والإطارات والتزامات شركة النظافة.

وقال “عند حدوث أي كارثة في المستشفى تقوم وزارة الصحة بوضع حلول تلفيقيه وتغيير المدير، تجنبا لموطن الداء، بدلا من تشكيل لجنة للتحقيق مع المدان وتحويله إلى القضاء أو الجهات الرقابية”.

وأشار العشيبي إلى أن إيقاف قرار وزير الصحة بإقالة مدير المستشفى حسين الكاديكي، من قبل عميد البلدية والحكماء الذين طالبوا بإجراء تحقيق على خلفية وفاة مواطن ودفنه قبل عرضه على الطبيب الشرعي.