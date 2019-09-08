سلامة يلتقي مع مسؤولين أمريكيين في تونس اللقاء حدث في ظل تصاعد وتيرة الاشتباكات في طرابلس

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التقى الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة اليوم الأحد في تونس مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر والسفير الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند

وقالت البعثة الأممية إن اللقاء تطرق إلى الأوضاع الراهنة والاستحقاقات الإقليمية والدولية الآنية المتعلقة بليبيا.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تصاعد وتيرة الاشتباكات منذ يوم أمس السبت بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق في جنوب طرابلس، وذلك بعد أيام من الهدوء النسبي.

ووصفت مصادر عسكرية المعارك بالعنيفة حيث استخدمت فيها المدفعية الثقلية والطيران من كلا الطرفين.

وأعلن الجيش الوطني اليوم الحد السيطرة على منطقة الرملة وعلى سوق الخميس امسيحل جنوب طرابلس بالكامل، في حين تراجعت قوات الوفاق إلى منطقة العزيزية.