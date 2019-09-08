النصر يفتقد حارسه الشاب قبل مواجهة الرجاء النصر يواصل تحضيراته اليومية تحت أشراف مدربه

أخبار ليبيا 24 – خاص

سيفتقد فريق النصر لخدمات حارسة الشاب اسلام الهرام لفترة قد تتجاوز الأسبوعين .

وكان اللاعب قد تعرض لكسر في انفه خلال حصة تدريبة في معسكر الفريق الذي يقيمه بالقاهرة استعداداً لمواجهة فريق الرجاء المغربي ضمن منافسات دور 32 من منافسات مسابقة أبطال أفريقيا لكرة القدم .

وكان نادي النصر قد أعلن أن حارسه قد تعرض لإصابة قوية في الأنف تستدعي تدخل جراحياً خلال اليومين المقبلين.

من جهة أخرى، يواصل النصر تحضيراته اليومية تحت أشراف مدربه “محمد الككلي” ومساعده “علاء نجم” .

وكان المحترف الكاميروني “جونيور نقونقو” قد التحق رسمياً بمعسكر الفريق، وبدأ تدريباته مع المجموعة بعد انهاء كافة إجراءاته .

وسيلتقي النصر نظيرة الرجاء المغربي منتصف شهر سبتمبر الجاري في القاهرة .