القبض على تشادي يمتلك “كلاشنكوف” ويقاتل ضمن قوات جويلي المرتزق أكد أنه يقاتل مع قوات الوفاق من أجل المال

أخبار ليبيا 24 – خاص

ألقى أهالي منطقة السراج بطرابلس، القبض على تشادي الجنسية بزي عسكري يدعى “محمد السيد البقر”.

وأكد التشادي “القبر” خلال مقطع فيديو أنه يتبع آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، أسامة جويلي.

وتضمن تسجيل مرئي للمرتزق لحظة القبض عليه، أمس السبت، اعتراف المرتزق التشادي بامتلاك سلاح “كلاشنكوف” وذخيرة داخل بيته بمنطقة السراج ، مؤكداً أنه جاء من أجل الأموال.

وتسيطر العصابات التشادية على مدينة مرزق، التي تشهد مواجهات عنيفة منذ مطلع أغسطس الماضي، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 90 مدنيا، وإصابة أكثر من 200 شخص، بحسب بيانات نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، في وقت سابق، ما دفع مجلس النواب في طبرق، إلى إعلان المدينة منكوبة.

ومن جهته، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، إن العصابات التشادية التي احتلت المدينة وقامت بالتطهير العرقي فيها، مدعومة من حكومة السراج، مشيرًا إلى أن حكومة الوفاق المدعومة دوليًا أمدتها بالسلاح والعتاد للقيام بالجرائم التي ارتكبتها في ليبيا.

وكشف الميهوب، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن عصابات تشادية معارضة احتلت مدينة مرزق في الجنوب الليبي، وأعلنت ما يسمى بـ “سلطنة التبو”، مؤكدًا أن لجنة الدفاع والأمن القومي ستخاطب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بشأن ما أعلنته المليشيات في الجنوب الليبي.