الحبيب الأمين يدعو للكشف عن حقيقة الأرصدة الليبية المجمدة بالإمارات

أخبار ليبيا24

طالب وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين، مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق بالكشف عن حقيقة الأرصدة الليبية المجمدة بدولة الإمارات.

وقال الأمين في تغريدة على حسابه بتويتر “هل يمكنكم الكشف عن حقيقة الأرصدة الليبية المجمدة بالإمارات وما هو حجمها الآن وهل تم السحب منها ليبيًا أو العبث بها من قبل الإمارات أو حفتر؟”.

وأضاف، “هل يمكنكما المطالبة دوليًا وأمميًا بالتحري عن هذه الأموال ومن تم سحبها حماية لها؟!”.