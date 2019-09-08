الأهلي بنغازي يكشف عن مصروفات فريق كرة القدم بالنادي التقرير المالي لمصروفات فريق كرة القدم الأول لكرة القدم بالنادي

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفت إدارة النادي الأهلي بنغازي عن التقرير المالي لمصروفات فريق كرة القدم الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة من العاشر من شهر يوليو وحتى الثلاثين من شهر أغسطس للعام الحالي .

وأشارت إدارة النادي من خلال تقرير عرض على صفحة النادي بفيسبوك أن رواتب اللاعبين المحليين بلغت 983 ألف دينار ليبي، كما بلغت رواتب اللاعبين الأجانب 93 ألف و500 دينار.

أوضحت الإدارة أن رواتب المدربين المحليين كانت 16 ألف و500 دينار، فيما بلغت رواتب المدربين الأجانب 117 ألف و230 دينار.

وتابعت أن رواتب الإداريين في الفريق كانت 112 ألف و150 دينار، ورواتب المرافق الطبي 51 ألف و745 مصاريف معسكر تونس 288 ألف 120 دينار.

وعن مصاريف تذاكر الطيران إلى تونس فكانت 40 ألف دينار ليبي ومصاريف تذاكر الطيران إلى مصر 32 ألف

هذا وكلفت شراء ملابس ومعدات رياضية مبلغ 185 ألف و885 دينار، وبلغت إجمالي مصروفات النادي مبلغ مليون و 920 الف و130 دينار ليبي.