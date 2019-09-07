من خلال برنامج إعادة تأهيل المنطقة.. السراج يتابع ما تم تنفيذه بتاورغاء

من خلال برنامج إعادة تأهيل المنطقة.. السراج يتابع ما تم تنفيذه بتاورغاء اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المختنقات في بعض المرافق واستكمال كافة متطلبات السكان

أخبار ليبيا 247 – خاص

التقي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، صباح اليوم السبت، مع عميد بلدية تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، وذلك لبحث ما تم تنفيذه بالمدينة من خلال برنامج إعادة تأهيل المنطقة.

وأوضح السراج، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، أن الاجتماع تناول عدد من الملفات الخدمية، من بينها ملفات؛ الصحة، والتعليم، والكهرباء، والموارد المائية، إضافة إلى آلية تأمين المدينة أمنيًا.

ووفق البيان، وجه السراج باتخاذ إجراءات عاجلة، لمعالجة المختنقات في بعض المرافق، واستكمال كافة متطلبات السكان.

يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجّرين والمجلس المحلي لتاورغاء قاموا بإيصال دعم إنساني أساسي إلى أهالي تاورغاء العائدون إلى منازلهم .

وشرعت الأهالي في العودة إلى مساكنها الواقعة في المناطق المحيطة بتاورغاء، بعد عودة الهدوء إلى المنطقة، وخلال الأشهر الأخيرة، رجعت أكثر من مائة عائلة إلى تاورغاء، ويكافح العائدون في سبيل إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية في ظلّ شروعهم في بناء حياتهم من جديد.

وقد قدّمت المنظمة الدولية للهجرة مؤخّرًا دعمًا إنسانيًّا استهدف ما يربو على مائة عائلة في تاورغاء و88 عائلة أخرى في قرية العمارات القريبة منها. وخلال استجابتها الانسانية الأخيرة، زوّدت المنظمة الدولية للهجرة العائلات بالمولّدات الكهربائية والأغطية الشتوية فضلاً عن المراتب ومستلزمات النظافة الصحية وحفاظات الأطفال.