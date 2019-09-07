مقتل مواطن وإصابة آخر على يد قوات الوفاق بمحطة وقود “الجوادي” الكتائب أطلقت النار على المواطنين أثناء تعبئة الوقود من محطة الجوادي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة مقتل وإصابة عدد من المواطنين أثناء تعبئة الوقود من محطة الجوادي بعد استهدافهم من قبل بعض الكتائب التابعة لقوات الوفاق المعترف بها دوليًا .

وذكر المركز الإعلامي في بيان له، أن الكتائب أطلقت النار على المواطنين أثناء تعبئة الوقود من محطة الجوادي، موضحًا أن ذلك نجم عنه مقتل المواطن مهند ميلاد المقاوشي وإصابة ابن عمه بجروح خطيرة.

ومن ناحية أخرى، أضاف المركز الإعلامي أنه تم دحر هجوم للميليشيات بمنطقة السبيعة، وسقوط أعداد من القتلى والجرحى، وغنم عدد 3 سيارات مسلحة، مُطالبًا بعدم الإنصات للكذب الإخواني، حسب البيان.

يذكر أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، أعلن في الرباع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة لتحرير طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”.