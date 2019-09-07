مقتل عدد من مسلحي قوات الوفاق في محاور طرابلس

مقتل عدد من مسلحي قوات الوفاق في محاور طرابلس الاشتباكات لازالت متواصلة منذ الصباح

أخبار ليبيا24-خاص

أكدت حسابات موالية لحكومة الوفاق بأن أربعة مسلحين تابعين لقوات الوفاق قتلوا في اشتباكات محاور طرابلس التي لازالت متواصلة منذ صباح اليوم، فيما أكدت حسابات أخرى موالية للجيش الوطني مقتل نحو 15 من مقاتلي الوفاق.

ومنذ الصباح اندلعت اشتباكات عنيفة على محور وادي الربيع ومحاور أخرى، وذلك بعدما شنت قوات الوفاق عدة هجمات على تمركزات للجيش الوطني.

وأكدت مصادر إعلامية للجيش الوطني، تمكن وحدات الجيش من صد هجوم نفذته قوات الوفاق في محيط السبيعة.

وأشارت إلى أن قوات الوفاق تكبدت خسائر كبيرة في الآليات والأروح.

هذا وأكدت غرفة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الوطني في تدوينة على حسابها بـ “فيس بوك” أن الاشتباكات لازالت مستمرة بمنطقة سوق الخميس أمسيحل.

كما أكدت الغرفة، أن قوات الجيش لازالت تحافظ على تمركزاتها الأولى ولا يوجد أي تقدم لقوات الوفاق.