المقري: الجيش لن يتراجع “قيد أنملة” عن مواقعه

سلاح الجو يستهدف قوات الوفاق

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أخبار ليبيا24-خاص

أكد آمر اللواء التاسع التابع للقيادة العامة عبدالوهاب المقري اليوم السبت إن وحدات الجيش الوطني لم تتراجع “قيد أنملة” عن المواقع التي نسيطر عليها، بحسب ما نقلته غرفة عمليات إجدابيا.

وشنت قوات حكومة الوفاق صباح اليوم السبت هجومًا في عدة محاور على تمركزات قوات الجيش الوطني جنوبي طرابلس.

وفيما أكدت مصادر عسكرية أن المعارك لازالت مستمرة قالت وسائل إعلام تابعة للجيش الوطني أن وحدات الجيش تمكنت من صد الهجمات.

كما أشارت المصادر، أن سلاح الجو شن عدة ضربات جوية أدت إلى مقتل عدد من قوات الوفاق.

ووصفت مصادر تابعة لكلا الطرفين المعارك بأنها “الأعنف” منذ بدء عملية تحرير طرابلس التي يقودها الجيش الوطني منذ الرابع من أبريل الماضي.

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