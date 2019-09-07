المسماري: القوات المسلحة صدت هجومًا كبيرًا لقوات الوفاق وحربنا ليست سياسة بل حرب على “الإرهاب”

المسماري: القوات المسلحة صدت هجومًا كبيرًا لقوات الوفاق وحربنا ليست سياسة بل حرب على “الإرهاب”

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري اليوم السبت، إن القوات المسلحة صدت هجومًا كبيرًا لقوات الوفاق في جنوب طرابلس.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإماراتية أبوظبي أن الهجوم الذي شنته قوات الوفاق كان بدعم من طائرات تركية مسيرة.

وذكر المسماري أن القيادة العامة تؤكد للعالم أن الحرب المعلنة في ليبيا ليست ضد أي مكون اجتماعي أو من أجل السياسة أو الثروات والنفط بل إنها حرب على الإرهاب.

وأشار إلى أن المنشآت النفطية بنسبة 85 % تأمنها القوات المسلحة والموانئ الآن تسوق مليون و200 ألف برميل من النفط يومياً.

وتابع:”واجهنا أكثر من 17 ألف إرهابى من كل دول العالم فى مدينة بنغازى، وأطلقنا عملية تحرير درنة من العناصر الإرهابية وبالفعل نجحنا فى تحقيق ذلك، وتأمين وتحرير الهلال النفطى بالكامل بحوالى 450 كيلو متر”.

وقال الناطق باسم القائد العام “استطاعت القوات المسلحة الليبية تأمين مصالح الشعب الليبى فى النفط والشركات الأجنبية الشريكة معنا”.

وأضاف المسمارى: “وفى إطار مطاردة الإرهاب توجهنا إلى الجنوب الغربى فى سبها وقمنا بطرد بقايا تنظيم داعش وقتلنا أخطر عنصر إرهابى بها وهو أبو طلحة”، مضيفا أنه كان من الضرورى الوصول إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من العناصر الإرهابية.