الكبير يجتمع مع المسؤول الجديد لإدارة بلدان المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي

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اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير مع المسؤول عن إدارة بلدان المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، المكلف حديثًا، جيسكو هينتشل، وذلك في حضور ممثل البنك الدولي لدى ليبيا، مايكل شيفر.

وتناول الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة بتونس المشاريع المشتركة مع البنك الدولي واللقاءات الدورية مع الإدارات الفنية بمصرف ليبيا المركزي ودعم البنك الدولي لمصرف ليبيا المركزي في رفع القدرات.