الخرطوش: القوات المسلحة أرجعت قوات الوفاق خائبة بعدد كبير من القتلى والخسائر

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قال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخطروش اليوم السبت إن القوات المسلحة تمكنت من إرجاع قوات الوفاق خائبة بعدد كبير من القتلى والخسائر بالآليات و3 أسرى. وأضاف الخرطوش أن القوات التابعة لحكومة الوفاق تحاول خلط أوراق القوات المسلحة ومنع تنفيذ التكتيك العسكري فيما هو قادم. وأكد أنه بعد وصول التعزيزات بالأسلحة الثقيلة والزاد البشري وتجهيزات للوحدات العسكرية القتالية في القوات المسلحة حاولت قوات الوفاق التقدم على تمركزات القوات المسلحة. ولفت إلى أن الطيران التركي المسير حاول مساندة قوات الوفاق التي تقهقرت مبكرا ولم تصمد كثيرا وتراجعت إلى الخلف، في محاولة يائسة متكررة صباح اليوم في أكثر من محور. وقال الخرطوش :”هنا نتحدث للمرة الثالثة عن التفوق الكبير لضباط القيادة العامة وقوة أفراد الوحدات العسكرية ونجاحهم الكبير في تنفيذ أوامر ضباط غرفة العمليات التي جعلت منهم كابوس لقوات الوفاق لا قدرة لهم على هزيمتهم ولا كسر إرادتهم”.