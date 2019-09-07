اشتباكات عنيفة بمختلف محاور طرابلس

أخبار ليبيا24-خاص

أعلنت مصادر عسكرية أن محاور طرابلس تشهد معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وأفاد مكتب إعلام اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني عودة الاشتباكات بمنطقة السبيعة، بعد محاولة للتقدم من قبل قوات حكومة الوفاق.

وفي السياق أفادت غرفة عمليات إجدابيا أن وحدات الجيش الوطني استطاعت التصدي لهجوم شنته قوات قوات الوفاق بمنطقة السبيعة، كما أشارت الغرفة إلى وقوع اشتباكات عنيفة في طريق مصنع الإسمنت بسوق الخميس.

وأكدت الغرفة، أن الجيش الوطني استهدف عددًا من ألآليات وعناصر قوات الوفاق بعد محاولة الأخيرة التقدم في محور عين زارة.

وعلى صعيد العمليات الجوية، أكدت غرفة عمليات إجدابيا أن سلاح الجو قصف أهدافًا بالجزء العسكري لقاعدة معيتيقة، مشيرة إلى أن القصف دمر هوائيات التحكم للطائرات التركية المسيرة.