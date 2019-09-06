خفض مستوى العمل داخل مركز سبها الطبي بسبب الانفلات الأمني العناصر الطبية والطبية المساعدة والتمريضية والإدارية تعلن توقفها عن تقديم الخدمات الطبية للحالات غير الطارئة اعتبارًا من اليوم الجمعة

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أعلن مركز سبها الطبي اليوم الجمعة تخفيض مستوى العمل إلى مستوى استقبال الحالات الطارئة فقط، وذلك اعتراضًا على تدني الوضع الأمني داخل المركز.

وأدت العناصر الطبية والطبية المساعدة والتمريضية والإدارية بمركز سبها الطبية وقفة احتجاجية أمام مقر المركز، تنديدًا لتعرضهم للضرب والتهديد وإطلاق أثناء تأدية عملهم.

وأكدوا، في بيان مسجل، توقفهم عن تقديم الخدمات الطبية للحالات غير الطارئة اعتبارًا من اليوم الجمعة، مشيرين إلى أن العمل الطبي سيقتصر على تقديم الخدمات الطبية المتعلقة بإنقاذ الأرواح إلى حين توفر الأمن.

وأشاروا إلى نجاة أحد المشرفين بقسم الأطفال من الموت المحقق بعد أن أطلق مسلحون الرصاص عليه أثناء تأديته للعمل داخل المركز.