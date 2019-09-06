النصر يفقد خدمات حارسه الشاب قبل مواجهة الرجاء

أخبار ليبيا24- خاص

فقد فريق النصر خدمات حارسه الشاب إسلام الهرام لفترة قد تتجاوز الأسبوعين نتيجة تعرضه لكسر في أنفه خلال حصة تدريبية.

وكان الهرام قد أصيب خلال المعسكر التدريبي للفريق الذي يقيمه بالقاهرة استعداداً لمواجهة فريق الرجاء المغربي ضمن منافسات دور 32 من منافسات مسابقة أبطال أفريقيا لكرة القدم .

وكان نادي النصر قد أعلن أمس الخميس أن حارسه قد تعرض لإصابة قوية في الأنف تستدعي تدخلًا جراحياً خلال اليومين المقبلين.

من جهة أخرى يواصل النصر تحضيراته اليومية تحت إشراف مدربه محمد الككلي و مساعده علاء نجم.

وكان المحترف الكاميروني جونيور نغونغو قد التحق رسمياً بمعسكر الفريق وبدأ تدريباته مع المجموعة بعد إنهاء كافة إجراءاته.

وسيلتقي النصر نظيره الرجاء المغربي منتصف شهر سبتمبر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.