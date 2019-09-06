الكتيبة 155 تؤكد إصابة أفراد وإعطاب آلية تابعة لقوات الوفاق في عين زارة كل الوحدات في كامل الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد لتنفيذ أوامر ساعة الصفر

أخبار ليبيا24

كشفت الكتيبة 155 مشاة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم الجمعة أنها تمكنت من إعطاب آلية نوع 106 وإصابة تجمع لعناصر قوات الوفاق

وأوضحت الكتيبة عبر الحساب الرسمي لمكتبها الإعلامي على “فيسبوك” أن سرية “م . د كورنيت” التابعة للكتيبة 155 مشاة هي التي تمكنت استهداف التجمع والآلية في محور عين زاره

وفي السياق ذاته، أوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة أنه فور صدور الآوامر بالتقدم فإن الوحدات العسكرية القتالية لها إرادة عاليه، وتملُك الكفاءة لحسم زمام المعركة.

وأضافت الشعبة أن كُل الوحدات الجوية والبرية والبحرية في كامل الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد لتنفيذ أوامر ساعة الصفر.

يشار إلى أن آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني أكد أمس الخميس أن ساعة الصفر لاقتحام العاصمة طرابلس حددت والقوات المسلحة الليبية جاهزة للتنفيذ المباشر.

وأضاف القطعاني أن الخطة المحكمة من قبل القائد العام للقياد العامة للقوات المسلحة المشير خليفه حفتروضعت للحسم والتأمين.