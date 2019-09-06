القبائل اللّيبيّة تتحد للقضاء على داعش وحماية الثقافة اللّيببيّة

أخبار ليبيا24

تعرّضت الوحدة الوطنية الليبية لعدة صدمات متوالية نشأ بعدها في ليبيا أخطر ما تتعرض له البلدان في العالم: وهو اضطراب الهوية الوطنية والعودة بها إلى الأصول البدائية المتخلفة القبلية والعرقية بما يشبه العصور البدائية الأولى.

لقد بدأت هذه الصدمات فعليًّا منذ دخول التّنظيم الإرهابيّ داعش إلى البلاد وسيطرته على أهمّ المناطق العريقة والأثريّة الّتي تطبع تاريخ ليبيا وتراثها وتميّزها عن غيرها من البلدان في الجوار.

لقد نفّذ داعش، منذ دخوله ليبيا، العديد من الهجمات الّتي استهدفت التراث اللّيبيّ والثقافة اللّيبيّة بغية تحطيم الإرث اللّيبيّ وتحويل البلاد إلى ركام ما يسهّل على الدواعش تنفيذ مخطّطاتهم بعيدًا عن التدخلات والعراقيل مختلفة المصادر.

لقد دمّر داعش الأرض اللّيبيّة بكلّ من فيها: مواطنون، سلطة، آثار، تراث وغيرها. إضافةً إلى ذلك بنى التّنظيم معاقل له في المناطق الأكثر اكتظاظًا وأهميّةً في البلاد.

أدّت هذه العوامل وغيرها من العوامل إلى اضطراب عام في الهوية الوطنية الليبية وارتدت كلّ منطقة أو كل قبيلة في ليبيا إلى ذاتها الاجتماعية تدعم وتنمي كيانها القبلي والاجتماعي بغية القضاء على داعش والتخلّص من الإرهاب الداعشيّ مهما كان الثّمن.

ونظرًا لوجود القوي والضعيف ولوجود المسيطر والمسيطر عليه بين المناطق الليبية ولأنّ كل منطقة وقبيلة ضعيفة أو متوجسة أصبحت تشعر بالتّهديد على كيانها الاجتماعي لجأت بعض القبائل إلى الاتّحاد وبذل الجهود المشتركة بغية التخلّص من داعش ومن تداعياته السلبيّة على الثقافة اللّيبيّة وعلى التراث والإرث اللّيبيّ.