إصابة موظف برصاصة داخل مركز سبها الطبي أصيب أثناء منعه لمسلح من الاعتداء على طبيب

أخبار ليبيا 24

تعرض مشرف إداري بمركز سبها الطبي اليوم الجمعة برصاصة بعد مقاومة باسلة لمسلح حاول من الاعتداء على أحد الأطباء.

ورصدت كاميرات المراقبة داخل مركز سبها الطبي المقاومة كيف استطاع لمشرف “موسي عبدالكريم” مقاومة المسلح الذي كان يحمل مسدسًا داخل مركز سبها الطبي.

وبعد مقاومة أطلق المسلح رصاصة مباشرة على رجل المشرف الإداري ولاذ بالفرار إلى خارج المركز الطبي.

وأظهر تسجيل مرئي نشره مركز سبها الطبي المشرف الإداري وهو بصحة جيدة بعد تلقيه للإسعافات إثر نجاته من الموت.

كما أظهر التسجيل آثار الدماء التي سالت من جسد المشرف على الأرض إثر تعرضه للإصابة.

وعقب هذه الجريمة، أدت العناصر الطبية والطبية المساعدة والتمريضية والإدارية بمركز سبها الطبية وقفة احتجاجية أمام مقر المركز، تنديدًا لتعرضهم للتهديد وإطلاق النار على المشرف الإداري.

وأعلنت العناصر الطبية، في تسجيل مرئي، توقفها عن تقديم الخدمات الطبية للحالات غير الطارئة اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وأكدت، من أمام المدخل الرئيس لمركز سبها الطبي، أن العمل الطبي سيقتصر على تقديم الخدمات الطبية المتعلقة بإنقاذ الأرواح إلى حين توفر الأمن.