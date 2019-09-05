متهمه بخلق حروب أهلية وعرقية.. النائب عبدالنبي: سلامة لا يصلح لمنصبه سلامة لم يتطرق أيضًا إلى دور تركيا وقطر في نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لم يكن صادقًا بإحاطته الأخيرة، أو الإحاطات السابقة، مُبينًا أن إحاطته الأخيرة، عبارة عن نسخة مكررة من التي سبقتها.

عبدالنبي أضاف في مُداخلة له عبر برنامج غرفة الأخبار، بقناة ليبيا، أن سلامة لم يُشر إلى الميليشيات المُسيطرة على طرابلس، موضحًا أن من قصفوا مطار معيتيقة هم ميليشيات “البُقرة”، وأن سلامة لم يتطرق أيضًا إلى دور تركيا وقطر في نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

وتابع أنه لم يتحدث أيضًا عن الطائرات المُسيرة التي تقصف قوات الجيش في طرابلس، على الرغم من أنه مُطالب كمبعوث أممي في ليبيا أن يُسمي الأشياء بمسمياتها، موضحًا أنه كان مُتحاملاً على قوات الكرامة التي تحارب الإرهاب والميلشيات، مُتناسيًا حقوق من يتساقطوا في سبيل القضاء على الميلشيات.

ولفت النائب إلى أن سلامة لا يصلح أن يكون مبعوثًا أمميًا، كما أنه السبب الرئيسي في الأزمة الليبية، وتمزق النسيج الاجتماعي في البلاد، وأنه بهذه المواقف، يعمل سلامة على خلق حروب قادمة سواء أهلية أو عرقية، خاصة أنه لم يتطرق إلى التطهير العرقي الذي طال أبناء ليبيا في مرزق على يد المرتزقة التشادية، وقبائل التبو.

وطالب عبد النبي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بضرورة الإسراع بسحب سلامة من ليبيا، والبحث عن مبعوث أميم آخر مشهود له بالنزاهة، مُناشدًا مجلس النواب وقوات الجيش، بعدم استقبال سلامة أو الجلوس معه مرة أخرى، مُستغربًا من دعواته للحوار، خاصة أن إحاطاته لن تُغير شيئًا من الأوضاع في ليبيا.