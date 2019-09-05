لتطهير طرابلس من الجماعات الإرهابية .. العميد المحجوب: حددنا ساعة الصفر لدخول العاصمة المحاور تشهد هدوءً حذرًا وأن القوات على أعلى درجات الحيطة والحذر

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كشف آمر التوجيه المعنوي ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، العميد خالد المحجوب، اليوم الخميس، أن ساعة الصفر لدخول طرابلس، تم تحديدها دون الكشف عنها، مؤكدًا جاهزية القوات لتنفيذ خطة خليفة حفتر.

وأوضح المحجوب، أن قوات الجيش الوطني جاهزة للتنفيذ المباشر للخطط الموضوعة، مؤكدًا أن ساعة صفر تطهير طرابلس من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة تم تحديدها بالفعل.

وأشار إلى أن المحاور تشهد الآن هدوءً حذرًا، وأن القوات على أعلى درجات الحيطة والحذر وتستعد لتحرير العاصمة.

يذكر أن القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر، أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة” .