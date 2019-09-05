ضبط “مصري” يمارس أعمال السحر والشعوذة ببنغازي عملية القبض جاءت بعد معلومات مصدرية عن دعوة الساحر المقبوض عليه لسيدة ليبية لإجراء أعمال شعوذة لها

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أعضاء وحدة التزييف والتزوير بقسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، من القبض على شخص مصري الجنسية، يمارس السحر والشعوذة .

وأوضح القسم – على صفحته الرسمية على فيسبوك – أن عملية القبض جاءت بعد معلومات مصدرية عن دعوة الساحر المقبوض عليه ويدعى “م. ج. هـ” لسيدة ليبية، لإجراء أعمال شعوذة لها، بزعم أن الجن تملكها.

القسم أوضح – في بيانٍ له – أنه فور تلقي المعلومة من قبل رجال القسم، وإجراء التحريات اللازمة، تحرك أعضاء وحدة التزييف والتزوير إلى مكان سكن المشعوذ، وتم ضبطه داخل المنزل بمواد تستخدم في أعمال السحر والشعوذة .

وأشار البيان، إلى أنه بعد مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، اعترف المتهم بكل التهم، وتمت إحالته بالمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم.