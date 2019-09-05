المؤقتة تحظر استيراد السيارات المصنعة قبل 2010

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اعتمد مجلس الوزراء اليوم الخميس قرارا يقضي بحظر استيراد السيارات المصنعة قبل العام 2010 ميلادي، وذلك بناء على مقترح تقدم به وزير الداخلية إبراهيم بوشناف.

واعتمد المجلس أيضًا خلال اجتماعه العادي الخامس المنعقد مقترحا للوزارة يقضي بعدم الإفراج عن السيارات من مختلف الموانئ إلا بعد إتمام إجراءات الجمارك والتسجيل وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وفي نفس السياق، قرر المجلس إغلاق كافة معارض السيارات غير المرخصة مع استمرار الحملات التي تهدف لإزالة العشوائيات كافة.

وشدد على ضرورة إنهاء مظهر السيارات المعروضة بالفضاءات العامة، مع مصادرة المركبات في حالة عدم امتثال المعنيين بالقرار.