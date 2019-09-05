السلطات الإيطالية تضبط أكثر من 10 طن تبغ مهرب في طريقها إلى ليبيا

السلطات الإيطالية تضبط أكثر من 10 طن تبغ مهرب في طريقها إلى ليبيا تقدر قيمتها السوقية بحوالي 1.5 مليون يورو

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت السلطات الايطالية الخميس ضبط حمولة تقدر بأكثر من عشرة أطنان من التبغ المصنّع في ميناء جويا تاورو بإقليم كالابريا كانت في حاوية قادمة من سلوفينيا وفي طريقها إلى ليبيا، تقدر قيمتها السوقية بحوالي 1.5 مليون يورو.

وأوضحت السلطات، في تصريحات لوكالة “آكي” الإيطالية، أن الشرطة المالية إلى جانب مسؤولين من مكتب الجمارك تمكنوا من تحديد حاوية التبغ المُصنّع، التي كانت تحمل حوالي 10610 كيلوغرام ماركة “بيزنس رويال”.

وأشارت السلطات الإيطالية، إلى أنه تمت مصادرة الحمولة وتوجيه تهم للجهة المصدِّرة تتعلق بانتهاك الأحكام الخاصة بحقوق الملكية الفكرية على المستويين الوطني والأوروبي.