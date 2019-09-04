يوسف بن يوسف يعلق على إحاطة سلامة ويصفه بـ “المخبر” بن يوسف يرى أن الهدف من راء حث سلامة لمجلس الأمن إضافة بند إلى ولاية البعثة هو دعم حفتر

أخبار ليبيا24-خاص

وصف رئيس المجلس المحلي السابق لبلدية مصراتة المهندس يوسف بن يوسف اليوم الأربعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة بـ “المخبر”، معتبرًا أن الهدف من وراء دعوته لمجلس الأمن بإضافة بند جديد إلى ولاية البعثة هو تقديم الدعم للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وفي تغريدة رصدتها أخبار ليبيا 24 على موقع تويتر، قال بن يوسف: “يريد هذا “المخبر” غسان سلامة إضافة بند جديد لمهمة البعثة، وذلك لفرض قرار إيقاف إطلاق النار والهدنة في اَي وقت يرى فيه ملامح هزيمة مجرم الحرب حفتر؟”.

وقدم سلامة اليوم الأربعاء عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة من طرابلس، إحاطة إلى مجلس الأمن، حول الوضع في ليبيا.

وحث سلامة مجلس الأمن “على النظر في إضافة بند إلى ولاية البعثة” الأممية في ليبيا يمكنها “من دعم قابل للتطويع حسب مقتضيات الحاجة لأي وقف لإطلاق النار من أجل إقرار أي شكل من أشكال الهدنة أو وقف للأعمال العدائية يتفق عليه الطرفان”.