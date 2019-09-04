مصدر: درنة تشهد استقرارًا في الوضع الأمني والاجتماعي

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أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن مدينة درنة تشهد استقرارا أمنيا واجتماعيا خلال هذه الفترة موضحًا أن العمل الأمني ورغم قلة الإمكانيات والثغرات المصاحبة له إلا أنه قائم بدوره.

وأضاف المصدر أن هناك عمليات قبض ومحدودة جرت خلال الأيام الماضية لعددا من المشتبه بهم ومنهم متهمين بالتطرف بعد ورود أسمائهم خلال الاعترافات وبناءا علية ألقي القبض عليهم.

وأشار المصدر إلى أن ما تحتاجه المدينة كباقي المدن هي الأمور الخدمية بصورة أكبر مما عليه، لافتا إلى الأعمال الإنشانية القائمة والتي تستهدف كورنيش المدينة والمقارات الحكومية والأمنية والقضائية من قبل الحكومة المؤقتة والأعمال التطوعية التي تجرى من قبل المواطنين والمؤسسات الخدمية والمدنية بشكل عام.

وشدد المصدر على ضرورة رفع كفاءة الخدمات الصحية بالقطاع العام ودعمها لخلق توازن صحي نوعا ما لأجل المواطن.

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