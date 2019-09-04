لإعادة تدويره في الساحة الليبية .. السويحلي: سلامة سيقدم استرضاءات متفق عليها مع السراج

لإعادة تدويره في الساحة الليبية .. السويحلي: سلامة سيقدم استرضاءات متفق عليها مع السراج وستنطلى على بعض الدراويش عندنا وسيهللون لها باعتبارها تحول إيجابي كبير

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتبر الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري عبدالرحمن السويحلي أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة سيحاول اليوم خلال إحاطته بمجلس الامن الدولي الإيحاء ببعض “الاسترضاءات”.

السويحلي شدد في تغريدة له على حسابه بفيسبوك أن هذه الاسترضاءات متفق عليها مع ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وآخرين في حكومته لإعادة تدويره في الساحة الليبية.

وأضاف “وطبعا ستنطلى على بعض الدراويش عندنا وسيهللون لها باعتبارها تحول إيجابي كبير في موقف سلامة، حسب وصفه .