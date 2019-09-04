سبل التعاون القضائي وتبادل السجناء.. على طاولة وزير عدل الوفاق والسفير الإيطالي ومن المزمع التوقيع على الاتفاقية بشكل نهائي خلال المدة القريبة القادمة

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل وزير العدل بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، محمد لملوم السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، اليوم الأربعاء، بحضور مدير المكتب القانوني المكلف والسكرتير الثاني بالسفارة الإيطالية.

وناقش الجانبان، التعاون القضائي المستمر بين إيطاليا وليبيا وتوسيع التعاون الثنائي ليشمل قطاعات جديدة.

وقد تطرق الاجتماع – بحسب الصفحة الرسمية لوزارة العدل بحكومة الوفاق – إلى اتفاقية نقل السجناء بين البلدين والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى خلال شهر يونيو الماضي، ومن المزمع التوقيع عليها بشكل نهائي خلال المدة القريبة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية ستجعل من الممكن نقل السجناء الليبين في إيطاليا لقضاء محكومياتهم في ليبيا.

من جهته، عبر السفير عن سعادته بالتعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجالات القضاء ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية .

يشار إلى أن بوتشينو، كان بحث مع رئـيس جـهاز مـكافحة الـهجرة غـير الـشرعية التابع لحكومة الوفاق المدعومة دوليا، عـقيد الـمبروك عـبدالـحفيظ، عددا مـن الـقضايا الـمتعلقة بملف الهجرة غـير الشرعية.

وتناول الاجتماع الذي عقده بوتشينو، مع عبد الحفيظ، في مقر السفارة الإيطالية، نهاية الشهر الماضي، أوضاع الـمهاجرين غـير الـشرعيين داخـل مراكز الإيواء، والجهود التي يـبذلها جهاز مكافحة الهجرة غـير الشرعية.