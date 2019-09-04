الخرطوش: مناوشات بسيطة تشهدها بعض محاور طرابلس وتعزيزات كبيرة لعدة وحدات

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قال المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الأربعاء إن مناوشات بسيطة تشهدها بعض محاور القتال لليوم السادس على التوالي في حرب العاصمة طرابلس.

وأكد الخرطوش أن وحدات القوات المسلحة تحتفظ بجميع نقاط التمركز، موضحًا أن وحدات اللواء 73 مشاة تتواجد في جميع نقاط التمركز المعلومة لدى غرفة عمليات المنطقة الغربية.

وأفاد المسؤول الإعلامي أن وحدات اللواء 73 تتمركز في الأحياء البرية ومحور كزيرما وكوبري المطار، مع وجود مناوشات من الحين إلى الآخر بمحور كزيرما.

وأضاف أن تعزيزات كبيرة لعدة وحدات منها على مستوى لواء وعلى مستوى كتيبة، ومهام منتظرة بالساعات القادمة من شأنها رسم صورة جديدة في حرب تحرير كامل تراب الوطن.