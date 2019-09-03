معتوق : سلامة وعد بنقل الصورة للمجتمع الدولي لوقف الاعتداء على معيتيقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال وزير المواصلات بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، ميلاد معتوق، أن الهجوم الصاروخي على مطار معيتيقة، كان سيتسبب في كارثة إنسانية.

وتابع معتوق، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، ووزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، أن الحديث مع شركات الطيران، والمبعوث الأممي، كان يتسم بالصراحة، مُستدركًا: “التمسنا من غسان سلامة جديته وحرصه معنا كشقيق عربي”.

وأضاف أنه تم إبلاغ سلامة، بنقل الصورة للمجتمع الدولي، وما يحدث من أزمات، وما يشعر به البعض من ألم ومرارة بسبب الاستمرار في استهداف مرفق مدني، مثل مطار معيتيقة أو غيره، موضحًا أن المرافق المدنية يجب ألا تُستهدف، وأن حق التنقل مكفول لكافة الليبيين وفقًا للقانون، واصفًا مطار معيتيقة بأنه المحطة الدولية الأبرز في ليبيا.

وأردف معتوق، أن الجميع يستخدم مطار معيتيقة لأغراض متعددة كالعلاج والدراسة والأغراض التجارية، وأن تعطيل مهمة المطار سيربك المشهد في ليبيا، مؤكدًا صمود القوات لدفع الخطر والتصدي للعدو، وأن المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية عليه التعامل معها.

واختتم، أنه على غسان سلامة العمل مع كل الأطراف، لبذل الجهود، وإيصال تقرير مفُصل إلى نيويورك، بعد أن تكشفت له العديد من النقاط الهامة، موضحًا أن سلامة توعد بنقل الصورة لكافة الأطراف، لوقف الاعتداء على مطار معيتيقة.

وكانت مليشيات مسلحة استهدفت مطار معيتيقة الدولي في طرابلس طرابلس، ليل السبت، بالتزامن مع وصول رحلة تحمل عددا من الحجاج الليبيين، وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها أوفدت فريقا لتقييم الوضع في مطار معيتيقة الدولي، مشيرة إلى أن الفريق تمكن من التثبت من إصابة أربعة صواريخ للأجزاء المدنية في المطار.