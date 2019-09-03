شواطئ اللثامة تستقبل بطولة لكرة القدم الشاطئية

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت على شواطئ منطقة اللثامة في مدينة بنغازي بطولة لكرة القدم الشاظئيةً تحت إشراف الاتحاد الفرعي لكرة القدم وبالتعاون مع شباب منطقة اللثامة .

وافتتحت البطولة لمباراة جمعت الهلال والمجاهد أسفرت عن تفوق الهلال بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين .

ويشارك في منافسات البطولة ثامنة نوادٍ هي الأهلي، والنصر، والهلال، والتحدي، والنجمة، والنجوم، والمجاهد، والمروج .

وشهدت انطلاق البطولة حضور كبير للجماهير المتابعة للعبة ولرئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي.