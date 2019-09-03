بلدية بنغازي تباشر في تنفيذ أعمال خدمية بعدد من الأحياء

بلدية بنغازي تباشر في تنفيذ أعمال خدمية بعدد من الأحياء المشروعات المقامة تدخل في إطار الاستعدادات لدخول فصل الشتاء

أخبار ليبيا24-خاص

باشرت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في بنغازي اليوم الثلاثاء في تنظيف شبكة مياه الصرف الصحي الواقعة بمنطقة الفندق البلدي، وذلك من أجل حل مختنق طفح مياه الصرف الصحي بالمنطقة، الذي تشهده المنطقة منذ تحريرها من الجماعات الإرهابية التي كانت تتحصن داخلها.

وفي إطار الاستعدادات لدخول فصل الشتاء باشر مكتب المشروعات ببلدية بنغازي بالإشراف على أعمال تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار بالطريق الدائري الرابع بحي الليثي مقابل “مقسمات الهواتف” الذي تنفذه شركة مزايا الخير وتتابعه الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

وقال مكتب الإعلام بالبلدية، إن أعمال تنفيذ شبكات تصريف المياه تعد من ضمن الخطة المعدة من بلدية بنغازي لحلحلة مختنقات الأمطار.

وفي هذا الجانب عقد رئيس المجلس التسييري للبلدية، الصقر بوجواري، يوم الإثنين اجتماعًا مع عدة مسؤولين وبحث معهم الإجراءات المُتعلقة بمشاريع الصرف الصحي في المدينة والمتمثلة في تنفيذ وصيانة عدد من شبكات الصرف الصحي.

وتناول الاجتماع، مشروع الصرف الصحي في عمارات 1015 والكيش بمربع القيروان ووسط البلاد وغيرها، ومحطات الرفع، إضافة إلى أعمال تنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار قبل حلول فصل الشتاء.

كما تناول تنظيف شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ وصيانة لعدد من خطوط مياه الشرب في عدد من الأحياء السكنية، واستكمال أعمال مشاريع المرافق المتكاملة بمنطقة حي المختار.

وأفاد إعلام البلدية، أن بوجواري أصدر تعليماته بضرورة الانتهاء من تجهيز كافة المقاسات وجداول الكميات والمستندات المُتعلقة بهذه المشاريع مع نهاية الأسبوع الجاري والبدء في أعمال التنفيذ والصيانة لهذه المشاريع بأسرع وقت ممكن.