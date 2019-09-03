المؤقتة تعتزم إعادة بناء ضريح عمر المختار ببنغازي الضريح جرى افتتاحه يوم 7 أغسطس 1960 وهدم يوم 22 يوليو 2000

أخبار ليبيا24-خاص

تعتزم الحكومة الليبية المؤقتة إعادة بناء الضريح التاريخي لشيخ الشهداء عمر المختار بموقعه السابق بوسط بنغازي.

وأصدر رئيس الحكومة عبدالله الثني يوم الإثنين تعليماته لمركز تنمية وتطوير المدن بالبدء الفوري لإعادة الضريح التاريخي لشيخ الشهداء عمر المختار إلى مكانه السابق بوسط بنغازي.

وتم هدم الضريح يوم السبت 22 يوليو 2000 بعد أن ظل لعشرات السنوات من المعالم الشهيرة في بنغازي، حيث جرى تشيده بالعهد الملكي بناءً على أمر من رئيس الحكومة الليبية الأسبق حسين مازق الذي كان واليًا على برقة.

وجرى افتتاحه في احتفال كبير يوم 7 أغسطس 1960 بحضور عدد من رفقاء الشهيد من زعماء حركة الجهاد وبحضور زعماء جمعية عمر المختار وأعيان وأهالي بنغازي، بعد أن نُقل إليه رفات الشهيد من مقبرة سيدي أعبيد.

وفي 16 سبتمبر 1980 نُقل رفات شيخ الشهداء مجددًا إلى سلوق.