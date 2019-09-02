مدير محطّة تحلية المياه بطبرق : المحطّة متهالكة وستتوقف في أي لحظة

مدير محطّة تحلية المياه بطبرق : المحطّة متهالكة وستتوقف في أي لحظة تخوف كبير من توقف المحطة بالكامل بسبب تهالكها وبذلك تصبح طبرق في أزمة مياه حقيقية

أخبار ليبيا – خاصّ

أكّد مدير محطّة طبرق لتحلية المياه “محمد رزق” إن المحطّة هي المصدر الوحيد للمياه بالمدينة أصبحت متهالكة، وتنذر بالتّوقف في أي لحظة فقد أنشئت عام 2000م، ولم تجر لها صيانة خلال العشرين عاماً الماضية .

وأوضح رزق – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن الغلايات الخاصة بالمحطة تعطّلت، وتوقفت المحطة لمدة أسبوع مما تسبب في إيقاف المصدر الوحيد للمياه بالمدينة.

ولفت إلى تعاون عدد من فنيي اللحام بشركة الخليج لإجراء اللحام الدقيق والمتخصص للغلايات، مشيرًا إلى تشغيل إحداها والمحطة دخلت للعمل وتعمل بنصف قدرتها الإنتاجية، ويصل إنتاجها الآن 18 ألف متر مكعب .

“رزق” تابع أن المحطة تعمل خلال 12 ساعة في النهار بضخ المياه للمدينة، وبقية الساعات نقوم بتعبئة الخزانات .

وذكر ” نحن ننتظر انتهاء عمليات اللحام للغلاية الثانية، لكي تعود المحطة بكامل طاقتها الإنتاجية 36 ألف متر مكعب من المياه.

وأبدى “رزق” تخوفه من توقف المحطة بالكامل؛ بسبب تهالكها وبذلك تصبح طبرق في أزمة مياه حقيقية.