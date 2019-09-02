قوات الجيش تسقط طائرة تركية مسيّرة بوادي الربيع جنوب طرابلس تركيا وقطر لا تزالان تدعمان ميليشيات الإرهابية ومهربي البشر والوقود ودواعش الاعتمادات في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت غرفة عمليات الكرامة اليوم الإثنين، أن قوات الجيش أسقطت طائرة تركية مسيّرة كانت قد انطلقت من قاعدة معيتيقة، لغرض استهدف تمركزات الوحدات البرية بمنطقة وادي الربيع جنوب طرابلس .

وأكد المركز– في بيان له – أن تركيا وقطر لا تزالان تدعمان ميليشيات الإرهابية ومهربي البشر والوقود ودواعش الاعتمادات في ليبيا.

المركز الإعلامي أضاف أن “قطر وتركيا تصران على استمرار أزمة الليبيين ووضعهم المأساوي، مؤكدة في الوقت ذاته أن المليشيات زائلة لا محالة، وإنها ستلفظ أنفاسها الأخيرة بقوة أبطال قوات الجيش وتضحياتنا رغم كل ما ستقدمونه من دعم”.

وأشار المركز إلى أن القوات المسلحة الجوية هي الذراع القوية الضاربة ضد التنظيمات الإرهابية.