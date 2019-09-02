عقيلة صالح يصدر تعليماته بسرعة تنفيذ مشروعات في بلدية طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين تعليماته بسرعة تنفيذ عدد من المشروعات في بلدية طبرق.

وصالح اجتماعات متتالية مع وزير الحكم المحلي ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية ورئيس هيئة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة ناقش خلالها جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بأزمة المياه في مدينة طبرق.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة تفعيل مشروع الطريق المزدوج طبرق أمساعد ومنع الشاحنات من السير ليلا حفاظا على أرواح المسافرين من خطورة الطريق القائمة حاليا في هذه المنطقة.

وأكد صالح على ضرورة سداد المستخلصات المالية للمشاريع التى نفذت والتى جاري تنفيذها والتى سوف تنفذ من مشروعات المياه والبنية التحتية وكذلك مشروع تدوير القمامة ببلدية طبرق والبلديات المجاورة.

واستعرض رئيس المجلس أيضًا استعداد هيئة الكهرباء لفصل الشتاء القادم وذلك بتوفير التجهيزات والمعدات الكهربائية اللازمة وتنسيق ذلك مع رئاسة الوزراء والجهات ذات العلاقة.

وتطرق إلى مشروعات المياه من خلال المؤسسة الوطنية للموارد المائية، إضافة إلى اطلاعه على المشروعات المائية التى نفذت والتى تحت التنفيذ.