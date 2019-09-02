بعد احتجازه لساعات.. إطلاق سراح “الحاسي” دون الكشف عن جهة احتجازه ولم تفصح أي جهة امنة أو حكومة عند الجهة التي كان موجود لديها رئيس الهيأة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مدير إعلام هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب طبرق إطلاق سراح رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي قبل قليل.

ولم تفصح أي جهة امنة أو حكومة عند الجهة التي كان موجود لديها رئيس الهيأة .

وقال موظفي الهيئة خلال وقفة احتجاجية لهم اليوم الإثنين إنه جرى استدعاء الحاسي وتقييد حريّته من جهة وصفت أنها “غير مخولة قانونًا”، حيث لم تصدر أي جهة مسؤوليتها حول ذلك، كما لم يصدر مجلس النواب ولا الحكومة المؤقتة أي تعليق حول اختفائه.

وكان أعضاء الهيئة أعلنوا في بيان لهم تعليق العمل حتى الإفراج عن الحاسي، الذي جرى استدعائه بحسب البيان على خلفية صدور التقرير السنوي للديوان الذي رصد تجاوزات مالية وإدارية بالحكومة المؤقتة خلال العام الماضي.

وكان “الحاسي” قد اعُتقل بسبب تقرير جهاز الرّقابة للعام 2018م، الذي رصد تجاوزات ماليّة وإداريّة كبيرة للحكومة الموقّتة، برئاسة “عبدالله الثني.”

ونشرت الرقابة الإدارية بيانا ـ اطلعت أخبار ليبيا 24 عليه ـ جاء فيه ” إن هيئة الرقابة الإدارية من الجهات السّياديّة في الدّول، والّتي أوكل إليها محاربة الفساد، ورصد المخالفات والتّجاوزات الّتي ترتكبها الحكومة والجهات التّابعة لها من خلال قانون إنشائها.