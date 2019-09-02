الوضع الإنساني المتدهور بليبيا.. محور لقاء نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين والسفير الأمريكي

أخبار ليبيا 24 – خاص

اطلعت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كيلي كليمنتس، على الوضع الإنساني المتدهور في ليبيا.

وبحثت كليمنتس، بحسب بيان مقتضب نشرته السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الاثنين، مع السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، جهود المفوضية لتوفير المساعدة الضرورية لإنقاذ حياة النازحين واللاجئين في البلاد، وعقد الاجتماع يوم الثلاثاء الماضي، في تونس .

يشار إلى أن نورلاند، كان التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، يوم الأربعاء الماضي، وتباحثا حول الإصلاحات الاقتصادية، وضرورة وقف التصعيد لكي تعود جميع الأطراف إلى حوار سياسي تقوده الأمم المتحدة.