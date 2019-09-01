“وطواط الجحيم” ذكري استرجاع أهم قاعدة عسكرية في بنغازي وسقط المعسكر في أيدي الميليشيات الإسلامية بعد معارك دامت نحو أسبوع وخلفت حوالي 60 قتيلا وجرح أكثر من 100 شخص

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمرّ اليوم الأحد الموافق للأوّل من سبتمبر، الذّكرى الرّابعة لمقتل القائد الميداني بالقوات الخاصة الصاعقة “ر ع و أبوبكر الفسي” الذي انتقل إلى رحمة الله إثر انفجار لغم رفقة ثلاثة من رفاقه، وهم “إبراهيم إجعودة”، و”سامي العكوكي”، و”منصور أبا “.

كما نعلم أن الفسي ورفاقه، قتلوا بعبوة ناسفة تم تفجيرها عن بُعد في ساعات الصباح الأولى، عقب محاولة التّقدم نحو مصنع الكابلات عند بوعطني.

وكان خبر مقتله مدوي في كافة أرجاء البلاد، ولا نستغرب ذلك، فقد خسرت القوات الخاصة أهم وأخطر عناصرها في ذلك الوقت، وكان خبر وفاة “الفسي” كبير على نفوس رجال الجيش الوطني ، وأهالي وسكان المدينة حينها . ”

“الفسي” قائد ميداني في الكتيبة الأولى صاعقة يعد قائد العميلة العسكريّة (وطواط الجحيم) الّتي تمت من خلالها السيطرة على معسكر القوات الخاصة الرئيسي “المدرسة” بمنطقة بوعطني، بعد اقتحامها من قبل شورى بنغازي الإرهابي بعملية ما تسمى “ادخلوا عليهم الباب”.

وسقط المعسكر الرئيسي للقوات الخاصة والصاعقة، في أيدي الميليشيات الإسلامية، في الثلاثين من يونيو من العام 2014 م، بعد معارك دامت نحو أسبوع وخلفت حوالي 60 قتيلا فيما جرح أكثر من 100 شخص آخرين معظمهم من قوات الجيش .

ورغم نقص الذّخيرة عند القوّات استمر القتال ما يقارب تسعة أيام، دون وصول أي دعم حينها باستثناء كتيبة شهداء الزاوية، وبعض الشباب من عدة مناطق، وبعدها انسحبت عناصر القوات الخاصة إلى منطقة بنينا، بعد صدور الأوامر من القيادة العامة.

وشارك “الفسي” في كافة المواجهات مع المجموعات المتطرفة و تلقى خلالها 5 إصابات، أخطرها إصابته أمام مقر “مليشيا درع ليبيا” التّابعة للإرهابي المدعو “وسام بن حميد” يوم السبت الأسود في منطقة بودزيرة شرق بنغازي.

“الفسي” رجل بسيط وذو طموحات بسيطة، وهو صاحب الكلمات الشهيرة عند عملية استرجاع معسكر الصاعقة (#حك_ع_القطران)، وهو صاحب النداء الشهير عبر اللاسلكي “تعال استلم معسكراتك يا بوخمادة” .

وفي 31 من شهر يوليو عام 2014م – بعد شهر من سقوط معسكر الصاعقة – قام ما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة وتنظيم داعش الإرهابي، بإصدار بيان تحت عنوان ” نداء مشفق ” يطالب فيه التبرؤ من عملية الكرامة ويطالبهم بالتوبة، وجاء ذلك بعد إعلان سيطرتهم على عدد من، المعسكرات داخل المدينة ونقل المعارك إلى بنينا بالقرب من مقر القيادة العامة .

في تلك الأيام، ارتفع عدد الاغتيالات إلى فوق العشرة في اليوم الواحد داخل مدينة بنغازي ، وبعد هذا البيان، تبين أن هناك ضعاف نفوس اعتقدوا بأنها نهاية حلم تكوين الجيش والمؤسسات الأمنية، وكان الفضل ـ بعد الله ـ إلى كل الرجال الذين استشهدوا في ساحات القتال.

نحن الآن في عام 2019م، المعركة على بعد ( 1000) كيلو متر، وبفضل الله علينا، لدينا كليات عسكرية تباشر في تخريج الجنود والضباط ، كذلك المطارات تعمل والموانئ النفطية تعمل، والمصانع العامة والخاصة داخل المدن عادت إلى العمل من جديد .

الشّرطة في مفترقات المدن والجيش في ثكناته العسكرية، ومنهم من غادر مدينته بعد تلقي الأوامر للذهاب إلى ساحات القتال .