بعد تعرضه للقصف.. تقييم الوضع من قبل البعثة الأممية بمطار معيتيقة الدولي وتأتي هذه الضربات العشوائية من المليشيات في ظل حركة الإرباك والتخوين التي اشتعلت بينها والتي تقاتل على أسس فكرية وعقائدية مختلفة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

زار فريقٌ من بعثة الأمم المتّحدة للدّعم في ليبيا، مطار معيتيقة الدّولي في طرابلس لتقييم الوضع بعد الهجوم الذي تعرض له فجر اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وبحسب بيان نشرته الصّفحة الرسمية لمطار معيتيقة بـ “فيسبوك”، وقف الفريق على الأضرار التي لحقت بالمطار وبطائرة الخطوط الجوية الليبية وبعض السيارات المتضررة بالموقف الترابي .

وأكّد مدير مطار طرابلس ـ بحسب البيان ـ أن الملاحة الجوية معلقة لحين إشعار آخر.

من جانبها، قالت البعثة الأممية في بيان، اليوم الأحد، “بعد وقوع هجوم آخر على مطار معيتيقة، اليوم، أوفدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فريق لتقييم الوضع في المطار، وتمكّن الفريق من التثبت من إصابة أربعة صواريخ للأجزاء المدنية في المطار”.

وأوضح البيان أن الهجوم “أسفر عن أضرار في الطّائرة التي كانت قد أوصلت عشرات الحجاج العائدين من أداء فريضة الحج، كما جُرح اثنان من طاقم الطّائرة على الأقل أثناء إسراعهم لمغادرته .”

ومن جهتها، قالت وزارة الصّحة التّابعة لحكومة الوفاق، إن القصف أدى لإصابة 4 مواطنين بينهم 3 حجاج (امرأة ورجلان) ومواطن آخر، وتم إسعافهم إلى مستشفى معيتيقة وطرابلس المركزي، في حين أصيبت ‏30 حالة أخرى من الحجاج بالإغماء نتيجة لارتفاع في معدلات الضغط والسكر بسبب الهلع.

وأكد البيان “تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد العبارات الممكنة هذا الهجوم الذي أرعب المسافرين والعاملين في المطار على حد سواء”. وأضافت “يشكل هذا الاعتداء تهديدا مباشرا لأرواح الحجاج والمسافرين المدنيين ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة كانت”.

وفي ذات الشأن، تفقّد رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج ” فجر اليوم موقع القصف على مطار معيتيقة، واطمأن على سلامة الحجاج والمسافرين، بحسب ما نشره مكتبه الإعلامي، الذي أفاد أن السراج توجه إلى المطار فور سقوط أكثر من قذائف وصواريخ.

وأوضح المكتب في منشوره وجود مدنيين كانوا بالمطار أثناء سقوط القذائف، وبينهم حجاج وصلوا عبر طائرة الخطوط الليبية، عائدين من أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة.

واطلع “السراج” في زيارته المباشرة على حجم الأضرار التي خلفها سقوط القذائف، ورافق السّراج في زيارته وكيل وزارة المواصلات ووكيل وزارة الصّحة وعدد من المسؤولين الأمنيين .

يشار إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي لم تصدر أي بيان بخصوص قصف مطار معيتيقة أو استهدافه بالصواريخ، ومن المتعرف عليه أن القيادة العامة، أعلنت أكثر من مرة استهداف الجناح العسكري في المطار الذي كان يستخدم كغرفة عمليات للطائرات التركية المسيرة .

وأفاد شهود عيان من مطار طرابلس، بأن المطار تعرض لقصف صاروخي بصواريخ الهاون والجراد.

وأصاب القصف طائرة الخطوط الليبية من طراز “إيرباص 330” بثقوب ناتجة عن شظايا قذيفة سقطت بالقرب منها على مدرج المطار.

وتعرض مطار معيتيقة للعديد من عمليات القصف الصاروخي ـ في وقت سابق ـ من قبل مليشيا البقرة التي يقودها بشير خلف الله القادم من تاجوراء؛ للضغط على مليشيا الردع التي تسيطر على سجن معيتيقة بالمطار لتهريب إرهابيين من السجن والمشاركة في العملية العسكرية الدائرة ضد الجيش الليبي بالعاصمة، وقد أصابت عمليات القصف الطائرات المدنية والمنازل المحيطة بالمطار .

كما اشتعلت في الفترة الأخيرة الصراعات الداخلية بين المليشيات التابعة للمجلس الرئاسي خاصة مليشيا “الردع” – يقودها عبدالرؤوف كارة- وثوار طرابلس التي يقودها هيثم التاجوري، على خلفية اختطاف عناصر إرهابية تابعة للأخيرة، من قبل الأولى قبل هروبها من الحرب في العاصمة.