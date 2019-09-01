بعد القبض عليه بمحور “الكازيرما”.. مصدرٌ يكشف حقيقة وهويّة العناصر الّتي تقاتل مع الوفاق

بعد القبض عليه بمحور “الكازيرما”.. مصدرٌ يكشف حقيقة وهويّة العناصر الّتي تقاتل مع الوفاق العناصر الأجنبية من تشاد ودول أخرى تعوّض النقص العددي للعناصر المحلية في محاور القتال

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

كشف أحد عناصر المشاركة في العمليّات العسكريّة التّابعة لقوّات الوفاق، عن حقيقة وهوية العناصر التي تقاتل معهم ضد قوات الجيش.

وأوضح “مصباح بالعيد عبد الحفيظ الهنقاري”، يعمل في هيئة الطاقة الذرية بطرابلس في تقرير مصوّر نشرته شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، أنّ عمليات التجنيد مع قوات الوفاق تعتمد على ”خديعة“ يروجها قادة القوات.

“الهنقاري” أضاف ليست كل المهام قتالية، فقد كانت مهمته وعدد آخر من المدنيين استطلاعية، ضد قوات الجيش وإبلاغ قيادات الوفاق بتحركات القوات، قبل القبض عليه بمحور ”الكازيرما“ في طرابلس.

وأشار إلى أن أهم محاور تمركز الوفاق، في طريق المطار والنقلية وجزء في محور الكازيرما، لافتًا إلى أن ” العديد من العناصر تركوا القتال وانسحبوا من مواقعهم، خصوصًا بعد حجب المنحة المالية، حيث لم يتقاض المسلحون سوى 700 دينار في فترة العيد، وهو ما جعل أغلب العناصر يتركون مواقعهم“، وفق قوله.

وعن أهم القيادات في صفوف قوات الوفاق، تحدّث عن جماعة ”الزاوية“ ومليشيا “الفاروق” التي يرأسها الإرهابي “محمود بن رجب”، ومليشيا ”النصر“ التي يقودها “وليد خماج”، ومليشيا ”السلعة“ بزعامة “عثمان اللهب”.

وتحدث “الهنقاري” عن تباين في آلية عمل قوات الوفاق في محور المطار، أحد أهم محاور القتال، ”فبعض الأحيان تتواجد قوات كبيرة العدد والعتاد، وفي اليوم التالي يقلّ العدد بشكل كبير“ متابعًا:- ”لا شيء يتحكّم في هذه العناصر، فمتى أرادوا غادروا الموقع، حتى بالسيارات المزودة بالأسلحة المتوسطة أو الثقيلة “. وأوضح أن العناصر الأجنبية من تشاد ودول أخرى تعوّض النقص العددي للعناصر المحلية في محاور القتال؛ وذلك بتنسيق كامل من قبل القيادي أسامة الجويلي (آمر غرفة المنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق).

واختتم بأن تركيا تزوّد العناصر المسلحة بالطائرات المسيرة، وطائرات الاستطلاع والعربات المدرعة، زد على ذلك بعض الأسلحة الخفيفة.