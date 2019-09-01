السراج يبحث مع لجنة الأزمة مشكلة تكدس القمامة بطرابلس معالجة الجوانب الإنسانية للاشتباكات بالعاصمة طرابلس ومن بينها الاحتياجات الضرورية للنازحين

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الأحد، اجتماعاً مع لجنة الأزمة التي تضم وزيري التعليم والحكم المحلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات القابضة، بحضور المستشار القانوني.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بطرابلس، تقييم عمل اللجنة خلال المدة الماضية، إضافة إلى بحث مشكلة القمامة حيث تقرر تواصل اللجنة مع البلديات المعنية للوصول إلى معالجات سريعة وفعالة لإنهاء هذه المشكلة.

من ناحية أخرى، جرى عرض ما اتخذته اللجنة من إجراءات لمعالجة الجوانب الإنسانية للاشتباكات بالعاصمة طرابلس ومن بينها الاحتياجات الضرورية للنازحين.