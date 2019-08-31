منتخب ليبيا يصل لتونس ويستعد لمعسكر في المغرب

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت اليوم السبت بعثة المنتخب الليبي الأول لكرة القدم إلى دولة تونس وستتحول البعثة بعد يومين إلى دولة المغرب لإقامة معسكر تدريبي تحضيرًا لتصفيات ألكان الكاميرون 2021.

هذا وسيخوض المنتخب خلال معسكر المغرب مباراتين وديتين خلال أيام الفيفا أمام كل من “بوركينافاسو” و”النيجر” .

وشهدت بعثة المنتخب المتواجدة حاليًا في تونس حضور جميع لاعبي فريق الاتحاد والتحاق ثنائي النجم الساحلي “مهند ايتو” و”أنيس سلتو” وسيلتحق لاعبى النصر المتواجدين بالقاهرة مباشرة بالمعسكر في المغرب .

وسيغيب عن معسكر المنتخب في المغرب مهاجم النصر “معتز المهدي” الذي تعرض لإصابة بسيطة، وسيلتحق خلال اليومين القادمين كل اللاعبين المحترفين الذين تم اختيارهم ضمن القائمة .

هذا ويشرف على تدريبات المنتخب الليبي المدرب “جلال الدامجه” ويساعده كل من “سالم الجلالي” و “أكرم الهمالي” .