بينهم عناصر من شوري إرهاب بنغازي والقاعدة .. سلاح الجو يستهدف تمركز للمليشيات في غريان

بينهم عناصر من شوري إرهاب بنغازي والقاعدة .. سلاح الجو يستهدف تمركز للمليشيات في غريان مقتل اثنين من المليشيات وإصابة أربعة آخرين وتدمير عدد من آلياتهم في غريان

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت رئاسة أركان القوات الجيش الوطني عن شن غارات مساء اليوم السبت على مواقع تابعة للجماعات الإرهابية في مدينة غريان .

وأكدت الرئاسة أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت صباح اليوم تمركزات لميليشيات قوة حماية غريان المشكّلة من “شورى بنغازي الإرهابي، وعناصر القاعدة الإرهابية التابعة للمدعو أبو عبيدة الزاوي وعدد من المرتزقة التشاديين، الذين جلبهم الارهابي اسامة جويلي ” .

رئاسة أركان القوات الجوية أوضحت أن الغارة أسفرت عن مقتل اثنين من المليشيات منهم القيادي الإرهابي المدعو “فراس بعيـج” من سكان منطقة دنـون بـغريان، وإصابة أربعة منهم وتدمير عدد من آلياتهم.

وأكدت ماتسمي قوة حماية غريان على صفحتها الرسمية بفيسبوك مقتل الإرهابي المدعو “فراس بعيج”، وإصابة أربعة آخرين عقب الغارة الجوية لسلاح الجو عند جسر “جندوبة” نقطة تمركز المليشيات الإرهابية .

#عــاجــل | سلاح الجو الإماراتي يستهدف كوبري جندوبة بـ غارة جوية تسببت بـ استشهاد فراس بعيج و جرح 4 آخرين . Posted by ‎قوة حماية غريان‎ on Saturday, August 31, 2019

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة قال أمس الجمعة إن كافة محاور العاصمة طرابلس، تشهد حالة من الهدوء الحذر.

وأشار المركز أن قوات السلاح الجوي نفذت الخميس عدة ضربات على تمركزات شملت وادي الربيع وعين زارة، كما أكد المركز أن القوات المسلحة تمكنت من مصادرة عدد من السيارات التابعة لقوات من مصراتة خلال الاشتباكات في عدد من المحاور في طرابلس.